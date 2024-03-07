Актрисе Нонне Гришаевой тесть вызвал скорую

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актрисе Нонне Гришаевой срочно потребовалась помощь врачей скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Звезде экрана стало плохо у себя дома в Новой Москве.
52-летняя Нонна Гришаева внезапно почувствовала себя плохо сегодня днем, 7 марта. У нее начались судороги. Тесть актрисы принял решение срочно вызвать скорую. Врачи оказали Гришаевой помощь на месте - от госпитализации она отказалась.
Причины для судорог могут быть самые различные: от интенсивной физической нагрузки накануне до серьёзных неврологических заболеваний, как эпилепсия. В любом случае, артистке не помещает консультация невролога.
Список ролей Нонны Гришаевой в кино и театре очень богатый. Зритель любит её по фильмам «День радио» и «День выборов», «О чём говорят мужчины» и многих других.
Читайте также:
Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей
Валерий Леонтьев озвучил условия своего возвращения на большую сцену
Собчак расплакалась от новой песни Аллы Пугачёвой
52-летняя Нонна Гришаева внезапно почувствовала себя плохо сегодня днем, 7 марта. У нее начались судороги. Тесть актрисы принял решение срочно вызвать скорую. Врачи оказали Гришаевой помощь на месте - от госпитализации она отказалась.
Список ролей Нонны Гришаевой в кино и театре очень богатый. Зритель любит её по фильмам «День радио» и «День выборов», «О чём говорят мужчины» и многих других.
Читайте также:
Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей
Валерий Леонтьев озвучил условия своего возвращения на большую сцену
Собчак расплакалась от новой песни Аллы Пугачёвой
Сергей Калугин