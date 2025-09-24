Умершая екатеринбурженка две недели пролежала в запертой квартире
Жители Екатеринбурга две недели жаловались на трупный запах в доме на Родонитовой улице. Об этом сообщает портал Е1.ru.
Обеспокоенные жильцы вызвали спасателей, которые вскрыли двери и обнаружили в одной из квартир разлагающийся труп женщины. Тело пролежало там около двух недель, после чего его вынесли.
По словам местной жительницы, затем следователь закрыл квартиру на ключ, но запах разложения продолжил распространяться по соседним квартирам и даже на лестничную площадку. В помещениях появились мухи.
Екатеринбурженка добавила, что правоохранительные органы не могут установить местонахождение родственников умершей.
