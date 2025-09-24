Умершая екатеринбурженка две недели пролежала в запертой квартире

24 сентября 2025, 11:56

Жители Екатеринбурга две недели жаловались на трупный запах в доме

Фото: iStock/Fedorovekb

Жители Екатеринбурга две недели жаловались на трупный запах в доме на Родонитовой улице. Об этом сообщает портал Е1.ru.