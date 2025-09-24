Достижения.рф

В Бангкоке гигантская яма глубиной в 16 этажей поглотила дорогу — видео

В Бангкоке у больницы Ваджира образовалась яма глубиной более 50 метров
Фото: Istock/WhitcombeRD

Ранним утром 24 сентября в районе Дусит в Бангкоке возле больницы Ваджира, одной из крупнейших в Таиланде, обвалился участок дороги. Момент чрезвычайного происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.



По предварительной информации, грунтовые воды постепенно размыли почву под асфальтом. Это привело к тому, что значительный отрезок полотна внезапно провалился в образовавшуюся подземную полость.

В результате инцидента на проезжей части появилась масштабная яма. Её глубина, по оценкам, превышает 50 метров. Обвал угрожает фундаменту и несущим конструкциям близлежащего здания больницы. Аварийные службы уже оцепили опасную зону и начали работу на месте.

Ольга Щелокова

