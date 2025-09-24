В Бангкоке гигантская яма глубиной в 16 этажей поглотила дорогу — видео

24 сентября 2025, 10:43

В Бангкоке у больницы Ваджира образовалась яма глубиной более 50 метров

Фото: Istock/WhitcombeRD

Ранним утром 24 сентября в районе Дусит в Бангкоке возле больницы Ваджира, одной из крупнейших в Таиланде, обвалился участок дороги. Момент чрезвычайного происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.