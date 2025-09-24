В Бангкоке гигантская яма глубиной в 16 этажей поглотила дорогу — видео
Ранним утром 24 сентября в районе Дусит в Бангкоке возле больницы Ваджира, одной из крупнейших в Таиланде, обвалился участок дороги. Момент чрезвычайного происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, грунтовые воды постепенно размыли почву под асфальтом. Это привело к тому, что значительный отрезок полотна внезапно провалился в образовавшуюся подземную полость.
В результате инцидента на проезжей части появилась масштабная яма. Её глубина, по оценкам, превышает 50 метров. Обвал угрожает фундаменту и несущим конструкциям близлежащего здания больницы. Аварийные службы уже оцепили опасную зону и начали работу на месте.
