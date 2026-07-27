«Ты не можешь остаться»: Умершая вместе с мужем жена выгнала его с «того света»

27 июля 2026, 22:58

Mirror: жена выгнала американца из загробного мира

Фото: istockphoto/BorisRabtsevich

Американец Джеффри Олсен, выживший в смертельной автокатастрофе 1997 года, впервые подробно описал свой опыт клинической смерти. В той аварии погибли его супруга Тамара и 14-месячный сын. Сам мужчина получил тяжелейшие травмы, но уверен, что его спасло вмешательство с «той стороны». Историей Олсена поделилось издание Mirror.





По словам Джеффри, роковой день навсегда разделил его жизнь на «до» и «после». Он потерял управление, машина перевернулась несколько раз. Старший сын чудом выжил и плакал на месте ДТП, однако жена и младший ребенок, по словам Олсена, скончались мгновенно. Сам мужчина получил разрыв кишечника и лишился ноги.





«Единственное слово, которое близко к тому, что я испытал, — я был дома. Это было так знакомо», — вспоминает собеседник.

«Джеф, ты не можешь остаться. Ты должен вернуться», — передает Олсен слова жены, которая фактически «вытолкала» его обратно в мир живых.