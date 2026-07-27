«Ты не можешь остаться»: Умершая вместе с мужем жена выгнала его с «того света»
Mirror: жена выгнала американца из загробного мира
Американец Джеффри Олсен, выживший в смертельной автокатастрофе 1997 года, впервые подробно описал свой опыт клинической смерти. В той аварии погибли его супруга Тамара и 14-месячный сын. Сам мужчина получил тяжелейшие травмы, но уверен, что его спасло вмешательство с «той стороны». Историей Олсена поделилось издание Mirror.
По словам Джеффри, роковой день навсегда разделил его жизнь на «до» и «после». Он потерял управление, машина перевернулась несколько раз. Старший сын чудом выжил и плакал на месте ДТП, однако жена и младший ребенок, по словам Олсена, скончались мгновенно. Сам мужчина получил разрыв кишечника и лишился ноги.
«Единственное слово, которое близко к тому, что я испытал, — я был дома. Это было так знакомо», — вспоминает собеседник.Джеффри рассказал, что его сознание покинуло изувеченное тело, и он оказался в «прекрасном, величественном месте», где его уже ждала погибшая супруга. Он утверждает, что Тамара предстала перед ним живой, невредимой и сияющей красотой, но ее настрой был суровым.
«Джеф, ты не можешь остаться. Ты должен вернуться», — передает Олсен слова жены, которая фактически «вытолкала» его обратно в мир живых.
Слова мужчины подтверждают и медики, участвовавшие в спасении. Врач и медсестра, дежурившие в операционной, позже признались, что отчетливо видели дух Тамары, которая благодарила их за попытки спасти мужа. Олсен перенес 18 сложных операций, но именно этот духовный опыт, по его признанию, дал ему силы смириться с потерей половины семьи и продолжить жить дальше.