Умерший генерал Цоков создал ОПГ с Поповым и Моисеевым, сообщил обвинитель

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Генерал-лейтенант Олег Цоков огранизовал преступную группу, которая украла из госбюджета более 114,5 млн рублей. В нее вошли бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев. Но дело Цокова закрыли из-за его смерти. Об этом сообщил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде, где идет процесс по делу Попова и Моисеева.
«Зная, что Попов увлечен ставками на спорт, Цоков подкупил его жену дорогим автомобилем за четыре миллиона рублей и убедил Моисеева, разработав план преступления», — цитирует гособвинителя ТАСС.
По словам прокурора, первым задумался о краже металлоконструкций генерал-лейтенант Цоков. Попов, на карту которого Цоков перевел 1,3 млн рублей, согласился участвовать в краже. Прокурор также уточнил, что группа из трех человек около полугода крала металлические изделия из фонда ВГА Запорожской области для оборудования фортификационных сооружений.
Гособвинитель заявил, что Попов, Цоков и Моисеев обманули вышестоящее командование и ВГА, и украли металлические конструкции на сумму 114,56 млн рублей. По данным прокурора, конструкции кради в Мелитополе, Бердянске, Туле, Балашихе, Дмитрове, Москве и других городах.
Попов заявил о своей невиновности. Моисеев признал вину полностью.
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Лия Мурадьян