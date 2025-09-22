«Умерший» краснодарский бизнесмен поздравил дочь со свадьбой из Парижа

22 сентября 2025, 14:25

На Кубани бизнесмен фиктивно умер, чтобы его дело о мошенничестве закрыли

Фото: iStock/kzenon

Краснодарский предприниматель Александр Хайруллаев фиктивно умер, чтобы его дело о многомиллионном мошенничестве закрыли. Об этом сообщает издание «BFM Кубань».