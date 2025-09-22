«Умерший» краснодарский бизнесмен поздравил дочь со свадьбой из Парижа
Краснодарский предприниматель Александр Хайруллаев фиктивно умер, чтобы его дело о многомиллионном мошенничестве закрыли. Об этом сообщает издание «BFM Кубань».
Выяснилось, что мужчина жив и сейчас находится в Париже. Его «воскрешение» раскрылось после неожиданного появления на свадьбе дочери – не лично, а в виде видеопоздравления, что привело к возобновлению расследования уголовного дела о мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба УВД по Краснодару, Хайруллаев инсценировал свою смерть, чтобы избежать уголовной ответственности по делу о мошенничестве. Он привлёк крупные инвестиции – около 100 миллионов рублей – якобы на строительство современных голландских теплиц, но построил некачественные объекты.
Чтобы выйти из-под удара, Хайруллаев при содействии своей дочери сфальсифицировал свидетельство о смерти. Документ предоставили следственным органам, после чего уголовное преследование в отношении предпринимателя приостановили.
Теперь против дочери Хайруллаева возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов. Самого бизнесмена объявили в международный розыск.
