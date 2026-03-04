Умерший ребенок внезапно ожил через пять часов

04 марта 2026, 15:04

В США ребенок ожил через пять часов после констатации его смерти

Фото: iStock/Golfcuk

В США ребенок ожил через пять часов после того, как врачи признали его мертвым. Об этом сообщает издание People.





Инцидент произошел 8 февраля в городе Гилберт, штат Аризона. Малыш тонул в бассейне на заднем дворе одного из частных домов. Прибывшие по адресу медики оказали ему первую помощь и доставили его в ближайшую больницу.



Спустя час, в 18:20, врачи констатировали смерть юного пациента. Однако около 23:30 в полиции сообщили, что ребенок стал вновь подавать признаки жизни. Его срочно перевезли в другую больницу — малыша удалось спасти.



Врач скорой помощи доктор Фрэнк ЛоВеккио назвал случившееся чудом. Он предположил, что пульс ребенка мог замедлиться до едва различимого из-за долгого пребывания в холодной воде.

«Нужно быть абсолютно уверенным, что температура тела нормальная, нет сердцебиения и давления. В этой истории чего-то не хватает. Но все может быть — в медицине никогда не говори «никогда», — заявил медик.