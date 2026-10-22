Умная колонка сообщила жене об ограблении ее мужа молодыми людьми

22 октября 2026, 13:06

Петербурженка узнала об ограблении ее мужа молодыми людьми через умную колонку

Фото: istockphoto/Nestea06

Жительница Санкт-Петербурга через умную колонку услышала, как в ее квартире грабят мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».