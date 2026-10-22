Умная колонка сообщила жене об ограблении ее мужа молодыми людьми
Жительница Санкт-Петербурга через умную колонку услышала, как в ее квартире грабят мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Находясь в Ленинградской области, женщина получила звук из квартиры через колонку: в адрес ее 31-летнего супруга звучали угрозы расправой. Она позвонила в полицию.
Выяснилось, что к мужчине пришли трое малознакомых молодых людей и, угрожая ножом, забрали iPhone, студийный микрофон, наушники и звуковую карту. Ущерб составил 78 тысяч рублей.
Прибывшим правоохранителям дверь не открыли, телефон супруга был выключенным. На следующий день мужчина сам пришел в полицию и написал заявление. Налетчиков задержали в тот же вечер. Похищенное изъяли. Возбудили уголовное дело о разбое.
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