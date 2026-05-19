«Умный дом» поймал прятавшегося целое десятилетие мошенника
Система видеонаблюдения «Умный дом» помогла задержать беглеца, находившегося в федеральном розыске более десяти лет. Фигурант дела скрывался от правосудия с 2015 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
По версии следствия, с апреля 2014 года по конец 2015 года мужчина организовал преступную группу, которая под видом страховщиков собирала деньги с аграриев в Удмуртии, Московской, Тульской и Рязанской областях. Злоумышленники брали с фермеров половину желаемой страховой премии, обещая оформить полисы на случай неурожая. Общая сумма незаконного дохода превысила $70 млн.
Задержать 68-летнего обвиняемого удалось лишь в апреле 2026 года. Сотрудники УМВД России по району Якиманка в Москве вычислили его местонахождение благодаря камерам с функцией идентификации, встроенным в домофоны столичных жилых домов.
На заседании Индустриального районного суда Ижевска фигурант и его адвокат ходатайствовали о мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Однако суд отправил мужчину под стражу — до 16 июля. Ему инкриминируют 168 эпизодов мошенничества, а также организацию преступного сообщества.
