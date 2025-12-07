Умный холодильник довел девушку до психбольницы

07 декабря 2025, 18:29

Британка с шизофренией попала в больницу из-за рекламы на умном холодильнике

Фото: iStock/SB Arts Media

Жительница Великобритании с психическим расстройством оказалась в больнице из-за рекламы сериала на умном холодильнике. Подробностями поделился брат пострадавшей на Reddit.