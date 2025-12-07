Умный холодильник довел девушку до психбольницы
Жительница Великобритании с психическим расстройством оказалась в больнице из-за рекламы сериала на умном холодильнике. Подробностями поделился брат пострадавшей на Reddit.
По его словам, Кэрол страдает шизофренией. В какой-то момент на экране возникла надпись на желтом фоне: «Мы просим прощения, что расстроили тебя, Кэрол». Заметив это сообщение, девушка подумала, что кто-то взломал устройство, чтобы связаться с ней.
Это вызвало тяжелый психотический эпизод. Британка сама вызвала такси и добралась до отделения неотложной помощи, где за ней два дня наблюдали врачи. Они также изменили пациентке дозы препаратов.
Родственник выяснил, что сообщение являлось частью рекламной кампании телешоу. Он показал скриншот сестре, и она подтвердила, что именно это ее испугало.
Читайте также: