В Челябинске парни устраивали разборки с ракетницами из-за девушки
В Челябинске две группы парней устраивали разборки из-за девушки. Подробности приводит 31.tv.ru.
Первая потасовка произошла вечером 5 декабря недалеко от торгового центра «Горки». Молодые люди бегали друг за другом по перекрестку, пока один из них не выстрелил в соперников из сигнального пистолета.
Вторая стычка случилась на следующий день во дворе дома на улице Конструктора Духова. Когда одна компания отдыхала в беседке в сквере, вторая подъехала к ней на машине. Заметив своих неприятелей, юноши бросились наутек, а те — вдогонку, стреляя из ракетницы в их спины.
Уточняется, что полиция установила всех участников конфликта. Никто из них не обращался за помощью медиков. Сейчас стражи порядка проводят проверку.
