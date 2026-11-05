Университет «Дубна» поднялся в рейтинге «Три миссии университета»

05 ноября 2026, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба университета «Дубна»

Университет «Дубна» улучшил позиции в рейтинге «Три миссии университета». Среди российских вузов ГУД занял место в группе 76–110, поднявшись с прошлого года из интервала 78–112.





В 10-й ежегодный выпуск глобального рейтинга вошли 2000 университетов из 111 стран. Проректор по образовательной деятельности Ольга Анисимова заявила, что университет «Дубна» исторически ориентируется на решение задач, значимых для страны и региона, и эта оценка подтверждает, что вуз движется в верном направлении.

«Улучшение позиций в рейтинге «Три миссии университета» — это закономерный результат системной работы всего коллектива университета. Мы не просто поднялись в группе 76–110 среди российских вузов, но и укрепили свои позиции в глобальном контексте, где конкуренция ежегодно растёт. Для нас принципиально важно, что рейтинг оценивает не только науку и образование, но и третью миссию — вклад университета в общество», — сообщила она.