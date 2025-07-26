«Упал на нож 22 раза»: Женщина вызвала полицию для упавшего на нож пьяного соседа
В Тамбовской области женщина вызвала полицию для упавшего на нож пьяного соседа
В Тамбовской области женщина вызвала полицию для упавшего на нож пьяного соседа. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Прибывшие в квартиру правоохранители обнаружили 69-летнего местного жителя с множеством ран. Его передали его бригаде скорой помощи.
У пострадавшего выявили множественные колото-резаные раны лица, плеча, груди, конечностей. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
По подозрению в нападении полицейские задержали 21-летнего парня, проживающего в этой же квартире. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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