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«Упал на нож 22 раза»: Женщина вызвала полицию для упавшего на нож пьяного соседа

В Тамбовской области женщина вызвала полицию для упавшего на нож пьяного соседа
Фото: iStock/zoka74

В Тамбовской области женщина вызвала полицию для упавшего на нож пьяного соседа. Об этом пишут местные Telegram-каналы.



Прибывшие в квартиру правоохранители обнаружили 69-летнего местного жителя с множеством ран. Его передали его бригаде скорой помощи.

У пострадавшего выявили множественные колото-резаные раны лица, плеча, груди, конечностей. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

По подозрению в нападении полицейские задержали 21-летнего парня, проживающего в этой же квартире. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатерина Коршунова

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