«Упал на нож 22 раза»: Женщина вызвала полицию для упавшего на нож пьяного соседа

26 июля 2025, 11:28

В Тамбовской области женщина вызвала полицию для упавшего на нож пьяного соседа

Фото: iStock/zoka74

В Тамбовской области женщина вызвала полицию для упавшего на нож пьяного соседа. Об этом пишут местные Telegram-каналы.