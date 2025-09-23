«Упала в обморок на ребёнка»: В доме женщины нашли тела четырёх младенцев
В западной Пенсильвании (США) полиция арестовала 39-летнюю Джессику Марти Маут. Правоохранители обнаружили в доме, где она жила, останки четырёх детей. Об этом информирует AP News.
Владелец дома нашёл в шкафу пакет с разлагающимся телом ребёнка, завёрнутым в полотенце. Ещё три пакета с телами детей он обнаружил на чердаке. От всех останков исходил сильный зловонный запах.
Женщина, которая сейчас находится в тюрьме округа Армстронг, призналась в двух убийствах. Она рассказала, что шесть лет назад случайно упала на новорождённого младенца, потеряв сознание, а когда пришла в себя, ребёнок уже не дышал.
Также Маут заявила, что год назад слишком сильно прижала к себе другого новорождённого сразу после родов, из-за чего младенец перестал подавать признаки жизни. Ей предъявили обвинение в двух непредумышленных убийствах и надругательстве над телами. Слушание назначено на конец сентября.
