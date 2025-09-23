«Упала в обморок на ребёнка»: В доме женщины нашли тела четырёх младенцев

23 сентября 2025, 16:48

В доме 39-летней американки нашли тела четырёх младенцев

Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

В западной Пенсильвании (США) полиция арестовала 39-летнюю Джессику Марти Маут. Правоохранители обнаружили в доме, где она жила, останки четырёх детей. Об этом информирует AP News.