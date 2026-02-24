Упавшая с потолка крыса попала в суп клиентки кафе
В Сингапуре крыса рухнула с потолка торгового центра прямо в суп посетительницы на фудкорте. Об этом сообщает Mothership.
Случай произошел днем 18 февраля в ТЦ Lucky Plaza. На видео очевидца видно, как животное выбирается из тарелки и бежит к краю стола. Мужчина и женщина, сидевшие рядом, вскочили и стали в спешке собирать вещи. Спустя короткое время подошел сотрудник кафе, накрыл крысу салфеткой, поймал и унес.
По словам пострадавшей, крыса упала из зоны, где под потолком проходят трубы и воздуховоды. В Сингапурском агентстве по контролю безопасности пищевых продуктов сообщили, что начали проверку. Женщина также рассказала, что владелец кафе предложил заменить испорченные блюда, но извинений не принес. После инцидента на фудкорте провели генеральную уборку, при этом проверка властей продолжается.
Пользователи в комментариях обратили внимание на то, насколько уверенно и спокойно сотрудник справился с крысой. Они предположили, что персонал мог уже сталкиваться с подобными ситуациями.
