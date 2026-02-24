Упавшая с потолка крыса попала в суп клиентки кафе

24 февраля 2026, 17:15

Крыса прыгнула в суп клиентки кафе в Сингапуре

Фото: istockphoto/kozorog

В Сингапуре крыса рухнула с потолка торгового центра прямо в суп посетительницы на фудкорте. Об этом сообщает Mothership.