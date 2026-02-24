Звонки дочери помогли силовикам вычислить инсценировавшую свою смерть экс-чиновницу

24 февраля 2026, 16:13

KP.RU: чиновницу Ступину нашли спустя 13 лет благодаря звонкам дочери

Фото: istockphoto/zoka74

В ходе расследования убийства двух обнальщиков следователи неожиданно вышли на бывшего первого замминистра ЖКХ Астраханской области.





Как пишет KP.RU, она скрывалась от правосудия 13 лет. СМИ утверждает, что на её след правоохранителей вывели телефонные звонки дочери. Силовики установили, что дочь экс-чиновницы регулярно созванивается с неизвестной женщиной, а биллинг этого номера привёл к адресу, где Ступина ранее проживала вместе с мужем.





«Мы установили прослушку. А потом пришли с обыском, сразу взяли образцы ДНК у нее и дочки», — пояснил информатор.