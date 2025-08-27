В Москве три автомобиля попали в серьезное ДТП и разлетелись на части
В районе Поклонной горы на Кутузовском проспекте произошло ДТП. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
На Госпитальном мосту в районе Лефортовской набережной произошла авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения, их обломки и разбитые фары разбросаны по проезжей части.
На место происшествия прибыли оперативные службы города. По данным столичного департамента здравоохранения, в ДТП пострадали три человека.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Читайте также: