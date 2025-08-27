Достижения.рф

В Москве три автомобиля попали в серьезное ДТП и разлетелись на части

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В районе Поклонной горы на Кутузовском проспекте произошло ДТП. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.



На Госпитальном мосту в районе Лефортовской набережной произошла авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения, их обломки и разбитые фары разбросаны по проезжей части.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. По данным столичного департамента здравоохранения, в ДТП пострадали три человека.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0