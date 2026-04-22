Упавшего с высоты лося спасли в регионе России

Упавшего с высоты лося спасли в башкирской Уфе
В Башкирии на территории склада в Уфе лось упал с трёхметрового парапета.
Как сообщает Telegram-канал «Вся Уфа», животное зашло на промплощадку и на глазах у рабочих сорвалось с высоты. Несмотря на падение, сохатый смог самостоятельно подняться и дойти до ворот.
Очевидцы вызвали охотоведов и волонтёров. Специалисты усыпили лося для тщательного осмотра — серьёзных травм не нашли. Животное погрузили в машину и выпустили в безопасной местности, где охотиться запрещается.
Эксперты отметили, что восстанавливаться лось будет в естественной среде.