Упавшего с высоты лося спасли в регионе России

Фото: istockphoto/Robert Nieznanski

В Башкирии на территории склада в Уфе лось упал с трёхметрового парапета.



Как сообщает Telegram-канал «Вся Уфа», животное зашло на промплощадку и на глазах у рабочих сорвалось с высоты. Несмотря на падение, сохатый смог самостоятельно подняться и дойти до ворот.

Очевидцы вызвали охотоведов и волонтёров. Специалисты усыпили лося для тщательного осмотра — серьёзных травм не нашли. Животное погрузили в машину и выпустили в безопасной местности, где охотиться запрещается.

Эксперты отметили, что восстанавливаться лось будет в естественной среде.


Никита Кротов

