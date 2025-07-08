Упавший в Казани дрон оказался новейшим российским «Альтиусом»

08 июля 2025, 14:04

Фото: istockphoto / rancho_runner

Упавшим на частный дом в Казани дрон оказался новейший российский беспилотник «Альтиус», совершавший испытательный полет. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на разработчиков БПЛА.





Аппарат упал на жилой дом в Дербышках из-за того, что навигацию нарушили неустановленные средства РЭБ.





«Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация», — сообщили разработчики.