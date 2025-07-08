Упавший в Казани дрон оказался новейшим российским «Альтиусом»

Фото: istockphoto / rancho_runner

Упавшим на частный дом в Казани дрон оказался новейший российский беспилотник «Альтиус», совершавший испытательный полет. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на разработчиков БПЛА.



Аппарат упал на жилой дом в Дербышках из-за того, что навигацию нарушили неустановленные средства РЭБ.

«Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация», — сообщили разработчики.
Ранее мы писали, что последние секунды полета Cessna в Казани сняли на видео. О падении борта ранее сообщили очевидцы.
Виктория Иванченко

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