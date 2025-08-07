Пострадавшую при наезде гидроцикла в Приморье девочку доставили в реанимацию

07 августа 2025, 04:24

Фото: iStock/peterscode

Тяжело пострадавшую девочку после наезда гидроцикла в Хасанском районе Приморского края экстренно доставили санитарной авиацией в реанимационное отделение больницы Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморского края.





Напомним, что вечером 5 августа мужчина, управлявший гидроциклом, совершил наезд на двух детей. Приморская транспортная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее тяжкий вред здоровью).





В США военного арестовали по подозрению в шпионаже ради российского гражданства

«Девочку, пострадавшую на сапе (...), вертолётом санитарной авиации направили в реанимационное отделение Владивостокской клинической больницы №2», — объяснили в пресс-службе регионального минздрава.