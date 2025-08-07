Житель Камчатки получил 16 лет колонии за сексуальное насилие над падчерицей
Суд Камчатского края вынес приговор жителю региона, признанному виновным в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Камчатского края, пишет РИА Новости.
Мужчина был осужден на 16 лет лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера, квалифицированных по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Согласно материалам дела, подсудимый на протяжении нескольких лет использовал беспомощное состояние своей падчерицы для совершения преступлений. Несмотря на предъявленные обвинения, мужчина не признал свою вину.
Согласно приговору, первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 13 лет — в колонии строгого режима. Также суд обязал осужденного выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
