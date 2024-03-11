URA. Ru: Актёр и бывший рестлер Джон Сина вышел голым на сцену «Оскара-2024»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Американский актёр, бывший рестлер и звезда боевых искусств Джон Сина полностью голым вышел на сцену «Оскара-2024», чтобы вручить награду в номинации за лучшие костюмы. Кадры этого можно было наблюдать в эфире ведшего трансляцию вручения главной мировой кинопремии телеканала ABC News.
Сина, который является обладателем наибольшего в истории рестлинга количества чемпионских поясов по версии ассоциации World Wrestling Entertainment (WWE), поднялся на сцену, прикрывшись лишь табличкой, на которой было начертано название номинации.
Лауреатом заветной статуэтки за лучшие костюмы в итоге стала картина греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные»
Проходившая в ночь с 10 на 11 марта церемония вручения «Оскаров» стала уже 96-й в истории по счёту, традиционно пройдя в лос-анджелесском театре Dolby.
Нынешний год является знаковым для кинематографистов и зрителей: после прошедшей в прошлом году всеобщей забастовки актёров и сценаристов Голливуда наградной «оскароносный» сезон увеличился сразу на 1,5 месяца, предоставив всем больше времени для ознакомления с номинированными лентами.
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Нынешний год является знаковым для кинематографистов и зрителей: после прошедшей в прошлом году всеобщей забастовки актёров и сценаристов Голливуда наградной «оскароносный» сезон увеличился сразу на 1,5 месяца, предоставив всем больше времени для ознакомления с номинированными лентами.
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Артем Путинцев