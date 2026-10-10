В Санкт-Петербурге граффитисты жестоко избили сделавшего им замечание мужчину

10 октября 2026, 05:51

Фото: iStock/Vincentguerault

В Санкт-Петербурге граффитисты жестоко избили 55-летнего мужчину, который сделал им замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на супругу пострадавшего.