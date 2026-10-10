В Санкт-Петербурге граффитисты жестоко избили сделавшего им замечание мужчину
В Санкт-Петербурге граффитисты жестоко избили 55-летнего мужчину, который сделал им замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на супругу пострадавшего.
Инцидент произошёл во дворе дома в переулке Пирогова. Мужчина увидел, как хулиганы рисовали граффити, и потребовал прекратить портить здание. В ответ молодые люди распылили пострадавшему в лицо перцовку. Они также ударили его по голове тяжелым баллоном с краской, а затем повалили на землю и сильно избили.
Петербуржца доставили в Мариинскую больницу. Хулиганы сломали ему нос, а на голове у мужчины появились обширные гематомы. Супруга пострадавшего подчеркнула, что он не начинал драку первым. В настоящий момент полиция уже задержала нападавших граффитистов — они дают показания по поводу случившегося.
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