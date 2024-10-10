Жириновский предсказывал затопление США из-за разрушительного урагана

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Владимир Жириновский, основатель ЛДПР, еще в 2003 году сделал заявление, в котором предсказал затопление США из-за урагана.
Обращаясь к президенту США Джорджу Бушу-младшему, Жириновский заявил, что изменения в гравитационном поле Земли могли бы привести к затоплению страны в течение 24 часов.
Эти слова стали вспоминать в связи с надвигающимся на США ураганом «Милтон», который уже привел к отмене или задержке около двух тысяч авиарейсов. Многие считают предсказания Жириновского пророческими, отмечая его смелость в озвучивании подобных заявлений.
Депутат Госдумы Евгений Федоров также недавно отметил, что успешность предсказаний Жириновского объясняется его богатым опытом и знанием науки. Политик не боялся публично говорить о возможных событиях, что делало его заявления особенно заметными.
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«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся страна твоя будет под водой!» — говорил он 28 января 2003 года.
Эти слова стали вспоминать в связи с надвигающимся на США ураганом «Милтон», который уже привел к отмене или задержке около двух тысяч авиарейсов. Многие считают предсказания Жириновского пророческими, отмечая его смелость в озвучивании подобных заявлений.
Депутат Госдумы Евгений Федоров также недавно отметил, что успешность предсказаний Жириновского объясняется его богатым опытом и знанием науки. Политик не боялся публично говорить о возможных событиях, что делало его заявления особенно заметными.
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Елена Перлова