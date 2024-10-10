К вечеру США изменятся навсегда: ураган, потопы и торнадо сметут несколько штатов

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К юго-восточному побережью США стремительно приближается мощнейший ураган «Милтон». Стихия, которая угрожает Флориде и другим южным штатам, способна кардинально изменить береговую линию, предупреждают эксперты.
Геологическое агентство США заявило, что ураган может смыть все пляжи Флориды. Об этом сообщает «КП».
Местные власти сообщили о массовой эвакуации: более пяти миллионов человек покинули опасные районы. Однако тех, кто остался, предупреждают об огромных рисках: «дома станут гробами», если вовремя не уйти с побережья.
Прогнозируется не только мощный ураганный ветер, но и разрушительные наводнения, вызванные волнами, а также вероятность возникновения торнадо. Метеорологи признают, что стихия развивается по худшему сценарию, и точные последствия пока невозможно предсказать.
На данный момент 12 миллионов жителей находятся в зоне риска. Ситуация осложняется изменением траектории урагана — теперь под угрозой не только Тампа, но и Майами, где к моменту публикации еще оставались туристы. Парки развлечений, такие как «Мир Диснея», продолжали работать вплоть до обеда, несмотря на надвигающуюся катастрофу. В то же время, круизные лайнеры в Атлантике вынуждены эвакуировать пассажиров, так как их не пускают в порты, опасаясь серьезных штормов.
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Местные власти сообщили о массовой эвакуации: более пяти миллионов человек покинули опасные районы. Однако тех, кто остался, предупреждают об огромных рисках: «дома станут гробами», если вовремя не уйти с побережья.
Прогнозируется не только мощный ураганный ветер, но и разрушительные наводнения, вызванные волнами, а также вероятность возникновения торнадо. Метеорологи признают, что стихия развивается по худшему сценарию, и точные последствия пока невозможно предсказать.
На данный момент 12 миллионов жителей находятся в зоне риска. Ситуация осложняется изменением траектории урагана — теперь под угрозой не только Тампа, но и Майами, где к моменту публикации еще оставались туристы. Парки развлечений, такие как «Мир Диснея», продолжали работать вплоть до обеда, несмотря на надвигающуюся катастрофу. В то же время, круизные лайнеры в Атлантике вынуждены эвакуировать пассажиров, так как их не пускают в порты, опасаясь серьезных штормов.
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Елена Перлова