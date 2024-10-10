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К вечеру США изменятся навсегда: ураган, потопы и торнадо сметут несколько штатов

Сильнейший ураган «Милтон» идет на Майами
10 октября 2024, 05:10
Фото: istock/Bilanol

Фото: istock/Bilanol

К юго-восточному побережью США стремительно приближается мощнейший ураган «Милтон». Стихия, которая угрожает Флориде и другим южным штатам, способна кардинально изменить береговую линию, предупреждают эксперты.
Геологическое агентство США заявило, что ураган может смыть все пляжи Флориды. Об этом сообщает «КП».

Местные власти сообщили о массовой эвакуации: более пяти миллионов человек покинули опасные районы. Однако тех, кто остался, предупреждают об огромных рисках: «дома станут гробами», если вовремя не уйти с побережья.



Прогнозируется не только мощный ураганный ветер, но и разрушительные наводнения, вызванные волнами, а также вероятность возникновения торнадо. Метеорологи признают, что стихия развивается по худшему сценарию, и точные последствия пока невозможно предсказать.

На данный момент 12 миллионов жителей находятся в зоне риска. Ситуация осложняется изменением траектории урагана — теперь под угрозой не только Тампа, но и Майами, где к моменту публикации еще оставались туристы. Парки развлечений, такие как «Мир Диснея», продолжали работать вплоть до обеда, несмотря на надвигающуюся катастрофу. В то же время, круизные лайнеры в Атлантике вынуждены эвакуировать пассажиров, так как их не пускают в порты, опасаясь серьезных штормов.

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#жириновский
В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег
10 октября 2024, 04:30

Фото: istock/BrianAJackson

В Португалии был арестован гражданин России и Португалии Алексей Андрюнин по обвинению в отмывании денег, и США ожидают его экстрадиции.
Об этом сообщили в министерстве юстиции США. Андрюнин 26 лет являлся генеральным директором и основателем криптовалютной компании Gotbit, известной как «маркетмейкер» в индустрии криптовалют. Он был задержан 8 октября 2024 года в Лиссабоне.

Помимо Андрюнина, обвинения также были предъявлены двум другим россиянам: Федору Кедрову, директору по созданию рынка Gotbit, и Кави Джалили, директору по продажам. Оба подозреваются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.

Согласно информации из судебных документов, действия обвиняемых могли нанести ущерб инвесторам и вызвать серьезные проблемы в криптовалютной сфере.

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#сша
#ущерб
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Жириновский предсказывал затопление США из-за разрушительного урагана
10 октября 2024, 04:00

Фото: istock/Bilanol

Владимир Жириновский, основатель ЛДПР, еще в 2003 году сделал заявление, в котором предсказал затопление США из-за урагана.
Обращаясь к президенту США Джорджу Бушу-младшему, Жириновский заявил, что изменения в гравитационном поле Земли могли бы привести к затоплению страны в течение 24 часов.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся страна твоя будет под водой!» — говорил он 28 января 2003 года.
Эти слова стали вспоминать в связи с надвигающимся на США ураганом «Милтон», который уже привел к отмене или задержке около двух тысяч авиарейсов. Многие считают предсказания Жириновского пророческими, отмечая его смелость в озвучивании подобных заявлений.

Депутат Госдумы Евгений Федоров также недавно отметил, что успешность предсказаний Жириновского объясняется его богатым опытом и знанием науки. Политик не боялся публично говорить о возможных событиях, что делало его заявления особенно заметными.

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#жириновский
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Массовое ДТП в Сочи: экскурсионный автобус перевернут, есть пострадавшие
РИА: в Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом
10 октября 2024, 01:39

Фото: istock/avstraliavasin

На Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, включая «Газель» и экскурсионный автобус.
В результате аварии пострадали несколько человек, точное количество пострадавших уточняется, сообщили в краевом управлении МВД. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд и столкнулся с другим автомобилем.

После удара фургон перевернулся и продолжил движение, врезавшись в припаркованные «Джили» и экскурсионный автобус, в котором не было пассажиров. Впоследствии в эти автомобили врезались еще две машины, задев пешехода. Полиция устанавливает обстоятельства аварии и собирает информацию о пострадавших.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в городе Фетхие в Турции. Инцидент произошел, когда группа направлялась из отеля в аэропорт Даламан, сообщает 78.ru. Автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пострадали 15 граждан России.

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#машины
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В США готовятся к разрушениям: Ураган Милтон может превзойти катастрофу Катрины
РИА: разрушения от Милтона могут стать тяжелее, чем от Катрины в 2005 году
10 октября 2024, 01:21

Фото: istock/lisatop

Приближающийся к побережью Флориды ураган «Милтон» может нанести разрушения, превосходящие по масштабам ураган «Катрину» 2005 года, предупреждают эксперты.
Ожидается, что ураган обрушится на густонаселенный район залива Тампа, что делает его особенно опасным.

Ураган «Катрина» стал одним из самых разрушительных в истории США, унеся жизни 1836 человек и разрушив Новый Орлеан. Ущерб составил 125 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов — потери страховых компаний.

Дэвид Холт, доцент кафедры географии Университета Южного Миссисипи, заявил, что ураган "Милтон" может нанести еще более серьезный ущерб, особенно если сохранит силу пятой категории. Порт Тампа, находящийся в одноименном заливе, не испытывал воздействия ураганов с начала 1900-х годов, что делает его одним из самых уязвимых в стране.

Ранее сообщалось, что В американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 миллиона человек. Жителям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». В публикации подчёркивается, что эта эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю США. Власти округов и муниципалитетов Флориды призвали жителей штата искать близлежащие укрытия и не уезжать далеко от дома.

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#сша
#эвакуация
#человек
#дома
#ущерб
#люди
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«Такого не было 30-50 лет»: пустыню Сахара затопило, погибли люди
Пустыню Сахара частично затопило впервые за 30 лет
09 октября 2024, 21:08

Фото: istockphoto/piyaset

Пустыню Сахара частично затопило дождевой водой впервые за несколько десятилетий, что привело к трагическим последствиям в Алжире и Марокко, где погибли люди. Об этом сообщило издание The Independent.
По информации местных СМИ, после проливных дождей вода хлынула через пески и оазисы, и унесла жизни более 20 человек. Дожди в сентябре превысили среднегодовые нормы в ряде регионов, где обычно выпадает менее 250 мм осадков в год.

Сотрудник главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб заявил, что такое количество осадков за столь короткий срок в регионе не наблюдали от 30 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что ураган «Милтон», движущийся к Соединённым Штатам, может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Власти Флориды эвакуировали более 5,5 миллиона человек из прибрежных районов. Эта операция стала одной из крупнейших в истории штата.

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Старейшего вора в законе Семипалатинского нашли повешенным в колонии
Вора в законе из Казахстана Семипалатинского нашли повешенным в колонии
09 октября 2024, 20:50

Фото: istockphoto/Gatsi

Уголовника, имеющего криминальный статус «вор в законе» Айткали Маймушева, известного как Леха Семипалатинский, нашли повешенным в исправительной колонии строгого режима в Карелии. Там он отбывал срок за преступный статус и наркотики. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
66-летний Маймушев находился в ИК-1 в поселке Надвоицы Республики Карелия с декабря 2023 года. 10 июля 2023 года Московский городской суд приговорил его к девяти годам строгого режима за статус преступных кругах и незаконное хранение наркотиков.

Маймушеву дали кличку «Семипалатинский» и «короновали» в 1997 году, после чего активно пропагандировал криминальную идеологию и руководил асоциальными элементами в преступном мире.

В январе 2022 года Семипалатинский задержали в одном из баров Москвы. При личном досмотре у него нашли метадон. Этот инцидент стал одним из множества в его долгой криминальной карьере. При каких обстоятельствах наступила смерть Маймушева, не раскрывается.

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#криминал
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Смоленские власти помогут пострадавшим при предотвращении теракта полицейским
Губернатор Анохин: пострадавшим при предотвращении теракта полицейским помогут
09 октября 2024, 19:52

Фото: iStock/Dzurag

Правительство Смоленской области окажет содействие для скорейшего выздоровления полицейских, пострадавших в ходе предотвращения теракта в здании регионального управления МВД России. Об этом губернатор области Василий Анохин написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в среду была предотвращена попытка совершения теракта в центре Смоленска. Сотрудники дежурной смены полиции смогли оперативно задержать злоумышленника с самодельным взрывным устройством, спрятанном в папке с документами. В ходе задержания оно сдетонировало, контузив двух правоохранителей и ранив самого террориста.

Правительство региона окажет максимальное содействие для полного выздоровления пострадавших силовиков, подчеркнул Анохин.

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Смерть в машине с 18 кошками в Подмосковье: жуткие подробности из жизни странной семьи
09 октября 2024, 19:19

Фото: iStock/Annadokaz

29 сентября к гипермаркету в Пушкино вызвали бригаду скорой помощи для 22-летней Екатерины, страдающей сахарным диабетом. Мать девочки попросила приехать врачей к автомобилю на парковке у магазина. Спасти девушку не удалось. Она скончалась в день рождения матери. Позже в этой истории начали всплывать все новые странности. Оказалось, что машина на парковке служила женщинам домом, а жили они там в компании 18 кошек. Подробности в материале «Радио 1».

Спасение кошек


Через пять дней после смерти девушки в минивене «Крайслер», одиноко стоящем на парковке у магазина на Ярославском шоссе, зооволонтеры увидели в окне кошек. Много. Всего насчитали 18 особей: два крупных мейн-куна и 16 беспородных, среди которых были и котята.

Окна в машине были слегка приоткрыты, а в Москве шел дождь. Запертые животные жадно слизывали капли, попадающие внутрь. Они также пытались выбраться, но щель была слишком узкой. Москвичка Анна Тараканова твердо решила спасти всех. Тогда для спасения несчастных собрали целый отряд, однако на месте выяснилось, что машина не заперта. Сиденья и пол автомобиля были усыпаны кошачьими экскрементами.

Охранники рассказали Анне, что в машине жила женщина и ребенок, страдающий сахарным диабетом. Девочка недавно умерла, 4 октября ее похоронили, а женщину забрали в больницу на диагностику.

Всех кошек забрали и после взятия анализов направили на передержку. Все животные оказались относительно здоровыми и уже ждут новых хозяев.

Канистры с человеческими испражнениями


Кроме кошачьих экскрементов в машине также обнаружили и человеческие. Багажник авто также был забит канистрами с человеческими испражнениями. При этом сотрудники гипермаркета рассказывают, что женщины жили в этой машине.

«Да, жили они в ней. Мыться в туалеты ходили, покупали самую дешевую еду и кошачий корм. Пахло неприятно от них. Периодически они исчезали на пару месяцев, потом снова появлялись», — передает «Комсомольская правда» слова сотрудников магазина.

Ранее этот автомобиль на белорусских номерах был замечен в подмосковном Пушкине и у метро «Алексеевская». Однако последний год он был припаркован у гипермаркета на Ярославском шоссе и был не на ходу. Появились даже люди, которые смогли опознать машину и ее жильцов. Ими оказались те, кто ранее так или иначе помогал женщинам. Оказалось, что семья приехала из Саратовской области.

И чтец, и жнец, и на дуде игрец


Мама Станислава все же пыталась заработать деньги. Она вела соцсети, где предстает крайне активным человеком. Она говорит о себе так: кандидат филологических наук, репетитор по русскому языку, театральный режиссер и визажист. При этом в интернете есть даже положительные отзывы о ее работе репетитором. Однако лично женщину никто не видел, а занятия она проводила онлайн прямо из своей машины.

По данным KP.RU, на женщине висит суммарный долг более миллиона рублей: кредиты и налоги. На кредитные деньги женщина купила автомобиль и жила вместе с дочерью.

Жизнь на Арбате и дом в Подмосковье


Нашлись и знакомые семьи, которые рассказали, что по словам женщин, они жили на Арбате. Станислава подрабатывала визажистом, а вместе с ней всегда рядом была ее дочь.

Потом они якобы купили дом в Подмосковье, но их обманули. При этом помощи они не просили.

Полиция выясняет обстоятельства


На сегодняшний день известно, что данным инцидентом заинтересовалась полиция. Силовики организовали выемку документов из зловонного багажника автомобиля. При этом достоверно пока не известно, где сейчас находится мать. Проводится соответствующая проверка.

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#кредиты
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#женщины
#сотрудники
#машины
#девочка
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Писательница из Канады съела прах покойного мужа, узнав о его изменах
09 октября 2024, 18:37

Фото: istockphoto/Anze Furlan / psgtproductions

Канадская писательница Джессика Уэйт отомстила мужу за многочисленные измены уже после его смерти. Она съела прах неверного супруга.
Разоблачила изменника вдова сразу же после его кончины, сообщает газета The New York Post. Все его похождения вскрылись благодаря планшету покойного. Там Джессика обнаружила обширную переписку мужа вполне конкретного содержания. Выяснилось, что супруг постоянно обманывал её, говоря, что задерживается на работе, а сам посещал любовниц, которых у него было несколько.

К посмертной мести писательница как человек творческий подошла изобретательно. Сначала она смешала прах усопшего супруга с собачьими фекалиями, но потом вспомнила всё хорошее, что было у них за время семейной жизни, и ей стало стыдно. Тогда оставшийся прах она просто съела. Не всех жена поедом ест при жизни, некоторым и после смерти достаётся.

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