В Москве иномарка опрокинулась и на скорости протаранила опору путепровода
В Москве в районе Жулебино около 09:05 мск автомобиль перевернулся и врезался в опору путепровода. Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД России.
В публикации уточняется: авария произошла на улице Привольной. Предварительно, за рулем находился пенсионер. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего.
Ещё один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Отмечается, что красный автомобиль Volkswagen Caddy упал на крышу под путепроводом в районе разворотной площадки. В заносе он задел минимум одну из опор моста. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Санкт-Петербурге. Там трамвай пронесся мимо остановки и устроил массовую аварию.
