Ураган пришел в российский город после жарких дней

27 мая 2026, 19:01

В Екатеринбурге падают деревья и заборы из-за урагана

В Екатеринбурге после аномальной жары резко ухудшилась погода. Город накрыл шквалистый ветер, который доставляет проблемы жителям, городским объектам и зелёным зонам.





Очевидцы делятся кадрами последствий стихии. Так, у Дворца молодежи ветер сломал дерево — читательница URA.RU заметила это из окна проезжавшего мимо автобуса. У Музея изобразительных искусств на улице Воеводина рухнул строительный забор, а на Кольцовском тракте на проезжую часть повалило сосну.



Горожанам приходится буквально бороться с ветром, удерживать равновесие, придерживать головные уборы, а владельцам торговых точек — спасать уличные навесы. По данным синоптика Алексея Пулина, в аэропорту Кольцово порывы ветра достигали 20 метров в секунду.



Ранее ГУ МЧС по Свердловской области предупреждало жителей о возвращении в регион сильных дождей. Также упоминались грозы с градом и шквалистый ветер.



