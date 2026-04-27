В центре Москвы ураган повалил дерево и придавил им женщину
В центре Москвы ураганный ветер повалил дерево на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Вечером 27 апреля в Пресненском районе столицы на улице Заморёнова дерево рухнуло на 52-летнюю женщину. Причина происшествия — ураганный ветер в сочетании с мощным снегопадом.
Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь и спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли пострадавшую из-под дерева и передали медикам. Врачи диагностировали у женщины травмы руки и головы. Сообщается, что спасатели продолжают мониторить ситуацию в городе из-за непогоды.
Ранее в Самаре число погибших в результате падения деревьев увеличилось до трёх человек.
