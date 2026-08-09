Ураган развернул теплоход и сорвал крышу дома в Самарской области
Мощный ураган развернул теплоход и сорвал крышу дома в Самарской области. Об этом пишет SHOT.
В Тольятти разбушевался мощный ветер. В одном из районов он сорвал крышу с двухэтажного частного дома, обломки которого попали в соседнее здание. На улицах Луначарского, Свердлова, Московской и других ветер повалил деревья, некоторые из которых рухнули на припаркованные автомобили и дороги. В одном из городских районов водителям пришлось самостоятельно регулировать движение. Ураган также развернул теплоход, следовавший по Волге.
Предварительно, пострадавших нет. В Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В некоторых районах после сильного урагана начался дождь с градом. Накануне в Тольятти также наблюдался сильный ветер, и на одном из пляжей горожане заметили смерч.
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