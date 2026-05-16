Уралец написал загадочную записку и пропал полгода назад: появились подробности

16 мая 2026, 11:29

Пропавший полгода назад уралец частично продавал бизнес

В Свердловской области продолжается расследование обстоятельств исчезновения 33-летнего бизнесмена Станислава Ильина, пропавшего в коттеджном поселке Рассоха еще в ноябре 2025 года. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Заречный», с мая прошлого года предприниматель начал продавать часть своего бизнеса.





В полиции уточнили, что заявление о пропаже мужчины поступило от его матери еще 1 февраля. Опросили заявительницу и сожительницу пропавшего. Со слов гражданской супруги, Станислав также имеет кредитные обязательства, в отношении него возбудили исполнительные производства.



В настоящее время Ильина проверили по информационно-справочным учетам. Сотрудники устанавливают и отрабатывают возможные места нахождения пропавшего.



По данным «Комсомольской правды», мужчина исчез ночью 17 ноября 2025 года. После его ухода нашли записку, в которой он просил близких не волноваться и обещал вернуться к новогодним праздникам, однако с тех пор на связь не выходил.



