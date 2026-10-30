В российском городе фекалии поглотили машину
В Севастополе на Тараса Шевченко автомобиль провалился в яму с фекальными водами
В Севастополе на улице Тараса Шевченко легковой автомобиль провалился в яму с канализационными стоками. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Mash на волне».
Инцидент произошел накануне вечером. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что транспортное средство почти наполовину ушло под землю.
По словам директора управляющей компании, отвечающей за обслуживание участка, под плиткой треснула канализационная труба. Нечистоты подмыли грунт, и он не выдержал.
Ранее в Петербурге машина провалилась под асфальт. Все случилось рядом со строящимся жилым комплексом на улице Фучика.
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