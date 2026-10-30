В российском городе фекалии поглотили машину

30 октября 2026, 21:34

В Севастополе на Тараса Шевченко автомобиль провалился в яму с фекальными водами

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Севастополе на улице Тараса Шевченко легковой автомобиль провалился в яму с канализационными стоками. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Mash на волне».