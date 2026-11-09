В Ставропольском крае мужчина угнал пожарную машину и угрожал ножом полицейским
В Ставропольском крае 47‑летний местный житель угнал спецмашину пожарных прямо во время тушения возгорания на его участке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Предположительно, мужчина сам развёл костёр на своём огороде и не смог проконтролировать огонь. Когда на место прибыли огнеборцы, хозяин участка воспользовался ситуацией и уехал на пожарной машине.
Угонщик не смог скрыться надолго: по дороге его остановили сотрудники ДПС. Мужчина отказался покинуть кабину и начал угрожать полицейским ножом. В результате его всё же задержали.
Выяснилось, что у мужчины есть криминальное прошлое. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело.
Читайте также: