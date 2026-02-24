Уральская школьница уснула на кладбище в мороз и переночевала там
В Верхней Пышме (Свердловская область) школьница провела ночь на кладбище при сильном морозе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в Telegram.
По данным ведомства, инспекторы заметили на дороге в сторону Среднеуральска замерзшую девочку примерно от десяти до 12 лет. Она шла по обочине без сопровождения взрослых и была одетой слишком легко. Ребенок рассказала полицейским, что приходила на кладбище навестить могилу бабушки, но уснула и очнулась лишь утром.
Точную дату происшествия не уточняют. При этом, согласно открытым данным, в период с 17 по 23 февраля ночные температуры в Верхней Пышме опускались от -7 до -21 °C. Девочку доставили в отдел полиции, напоили горячим чаем и укутали одеялами. Приехавшие медики осмотрели школьницу и не обнаружили признаков тяжелого переохлаждения, поэтому госпитализация не понадобилась.
Позже выяснилось, что все это время ребенка разыскивали родители. В отношении матери и отца составили протокол по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, а семью взяли на контроль подразделения по делам несовершеннолетних.
