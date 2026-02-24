Уральская школьница уснула на кладбище в мороз и переночевала там

24 февраля 2026, 20:20

Школьница пришла на бабушкину могилу в Свердловской области и уснула там

Фото: istockphoto/vyasphoto

В Верхней Пышме (Свердловская область) школьница провела ночь на кладбище при сильном морозе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в Telegram.