Школьница подожгла АЗС в Петербурге и оставила дома записку
Перед попыткой поджога автозаправки на улице Савушкина в Санкт-Петербурге 15-летняя школьница оставила дома записку. Об этом сообщает 78.ru.
В ней подросток написала, что намеревается участвовать в «специальной контртеррористической операции» на территории города под руководством куратора и обязуется выполнять все указания ФСБ. Инцидент произошел 23 февраля примерно в 13:00. В результате возгорания никто не пострадал.
Возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Следователи отмечают, что на совершение диверсии школьницу, предположительно, подтолкнули третьи лица.
