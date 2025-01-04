«Уральские авиалинии» подготовили резервный борт для рейса из Шарм-эш-Шейха

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Самолёт Airbus A-321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха сразу после взлёта. Для находившихся на борту 236-ти пассажиров перевозчик предоставил резервный борт.
Об этом сообщили утром 4 января в пресс-службе компании. Напомним, инцидент произошёл в аэропорту Египта накануне, 3 января. Сразу после взлёта командир воздушного судна получил сигнал автоматики о технической неисправности в одном из двигателей. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Экстренное приземление аварийного борта прошло благополучно. Всех пассажиров доставили в зал международных вылетов.
«Уральские авиалинии» сообщили о готовности немедленно предоставить резервный самолёт для осуществления рейса в Екатеринбург, чтобы пассажирам не пришлось долго ждать. В компании-перевозчике уточнили, что борт уже готов. Время вылета теперь зависит от получения разрешения на вылет от египетской стороны.
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Александр Бойцов