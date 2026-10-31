В Краснодаре ограбили бойца СВО

31 октября 2026, 19:41

В Краснодаре задержали компанию напавших на бойца СВО мужчин

Фото: istockphoto/Chalabala

В Краснодаре по горячим следам задержали троих подозреваемых в нападении на участника СВО. Возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба УМВД по городу.