В Краснодаре ограбили бойца СВО
В Краснодаре по горячим следам задержали троих подозреваемых в нападении на участника СВО. Возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба УМВД по городу.
Пострадавший — 36-летний житель Нижнего Новгорода — остановился в одной из гостиниц Краснодара. Вечером он вышел на улицу подышать воздухом. Нападение произошло на улице Ставропольской: к мужчине подошли трое, между ними возник конфликт, переросший в драку.
По данным полиции, злоумышленники избили приезжего и забрали у него телефон и ключи от гостиничного номера. Позже оттуда похитили протез руки стоимостью 2,5 млн рублей.
В результате нападения участнику СВО причинили тяжкий вред здоровью. Ему переломали ребра, диагностировали сотрясение мозга и множественные гематомы по телу.
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