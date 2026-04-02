Уральские подростки избивают людей без причины

Е1: Три подростка избивают людей без причины в Екатеринбурге
В Академическом районе Екатеринбурга местные жители сообщили о трех подростках, которые беспричинно нападают на прохожих.
Как пишет портал Е1.ru, одна из горожанок рассказала, что несовершеннолетние напали на мужчину на пустыре. Они повалили его на землю и стали прыгать на жертве.
По словам жителей, лидер группы называет себя «грозой педофилов». Также горожане утверждают, что ранее эти же подростки жестоко избили строителя.
Правоохранительные органы пока не давали комментариев по указанному факту.
Читайте также: