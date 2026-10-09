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Житель Псковской области изнасиловал девочку на кладбище

В Псковской области мужчину осудили за изнасилование девочки на кладбище
Фото: Istock/Zolnierek

Суд вынес приговор жителю Псковской области по обвинению в надругательстве над девятилетним ребёнком. Подробности приводит объединённая пресс-служба судов региона.



Инцидент произошёл в городе Опочка. По информации следствия, мужчина заметил проходивших мимо бабушку и внучку.

Он схватил девочку за капюшон, а когда женщина попыталась его остановить, несколько раз ударил её кулаками. Затем мужчина оттолкнул пенсионерку, которая упала на землю, и потащил пострадавшую на кладбище.

Там он изнасиловал девочку в безлюдном месте. В результате мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Суд приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в силу, поэтому фигурант может его оспорить.

Ольга Щелокова

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