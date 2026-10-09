Житель Псковской области изнасиловал девочку на кладбище

09 октября 2026, 18:47

В Псковской области мужчину осудили за изнасилование девочки на кладбище

Фото: Istock/Zolnierek

Суд вынес приговор жителю Псковской области по обвинению в надругательстве над девятилетним ребёнком. Подробности приводит объединённая пресс-служба судов региона.