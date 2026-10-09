Житель Псковской области изнасиловал девочку на кладбище
Суд вынес приговор жителю Псковской области по обвинению в надругательстве над девятилетним ребёнком. Подробности приводит объединённая пресс-служба судов региона.
Инцидент произошёл в городе Опочка. По информации следствия, мужчина заметил проходивших мимо бабушку и внучку.
Он схватил девочку за капюшон, а когда женщина попыталась его остановить, несколько раз ударил её кулаками. Затем мужчина оттолкнул пенсионерку, которая упала на землю, и потащил пострадавшую на кладбище.
Там он изнасиловал девочку в безлюдном месте. В результате мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Суд приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в силу, поэтому фигурант может его оспорить.
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