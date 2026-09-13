Уральский пенсионер пропал во время похода за грибами, его ищут больше недели
В Белоярском районе Свердловской области уже более недели идут поиски 70-летнего Анатолия Захарова. Мужчина бесследно исчез 6 сентября, сообщает E1.ru.
По данным издания, пенсионер отправился в лес за опятами вместе с сестрой и ее подругой. Родственница рассказала, что женщины пошли в одну сторону, а Анатолий — в другую. Когда пришло время возвращаться к машине, мужчина так и не появился. Позже выяснилось, что телефон он оставил дома.
Прочесывание леса силами близких не дало результатов: пожилой человек пропал без следа, рядом не нашли ни его ведра, ни ножа. Сестра пропавшего винит себя в случившемся. По ее словам, в тот день Анатолий принес жене грузди, но супруга попросила его больше не ходить в лес из-за большого количества грибов. Тогда мужчина отнес улов сестре, которая как раз собиралась за грибами, и отправился вместе с ней.
Отмечается, что в мае этого года у мужчины сгорел дом. Близкие не исключают, что на фоне пережитого стресса у него могло ухудшиться здоровье или произойти помутнение рассудка. По одной из версий, Анатолия якобы видели в поселке Прохладный и у железной дороги, однако эти сведения не подтвердились.
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