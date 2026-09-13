Уральский пенсионер пропал во время похода за грибами, его ищут больше недели

13 сентября 2026, 22:07

В Свердловской области больше недели ищут пенсионера Анатолия Захарова

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Белоярском районе Свердловской области уже более недели идут поиски 70-летнего Анатолия Захарова. Мужчина бесследно исчез 6 сентября, сообщает E1.ru.