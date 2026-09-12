Уральский подросток задохнулся в натопленной его бабушкой бане
В Свердловской области погиб мальчик — предварительная причина смерти: отравление угарным газом. Об этом стало известно 12 сентября.
По данным источника, перед выходом из бани, которую до этого натопила бабушка ребенка, пожилая женщина убедилась, что в печи нет огня и углей, после чего закрыла задвижку и вышла, пишут «Известия». Через некоторое время она заметила, что внука долго нет, зашла в помещение и обнаружила его лежащим без сознания.
К моменту обнаружения мальчик уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, смерть школьника наступила в результате остановки сердца.
По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело. Подробности выясняются.
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