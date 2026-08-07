Уральского химика осудили за нарколабораторию в гараже
Свердловский областной суд вынес приговор химику-лаборанту Григорию Копытову, признав его виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. По решению суда, мужчина проведет 15 лет и три месяца в колонии строгого режима, а также его обяжут выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Как установило следствие, преступная деятельность велась в гаражном боксе на улице 40-летия Комсомола, пишут «Известия». В феврале 2025 года Копытов и его соучастник вошли в состав организованной группы в качестве химиков-технологов и приступили к подготовке производства. В июле им удалось синтезировать крупную партию наркотика для дальнейшей реализации через интернет-магазин. Однако довести сбыт злоумышленники не успели: 21 июля лабораторию ликвидировали сотрудники УФСБ. В ходе обысков оперативники изъяли более 1,6 килограмма мефедрона и 17 килограммов прекурсоров.
В ходе судебных прений подсудимый полностью признал факт изготовления наркотического вещества, однако категорически не согласился с квалификацией его действий как работы в составе организованной преступной группы. Копытов настаивал на том, что производство носило разовый характер и предпринималось с целью улучшения финансового положения. Кроме того, он заявил, что четыре дополнительные канистры с химическими реагентами поставщик добавил в заказ по ошибке.
Суд отклонил доводы защиты об отсутствии признака организованности, посчитав их несостоятельными. Тем не менее, при определении меры наказания судебная инстанция учла в качестве смягчающего обстоятельства раскаяние подсудимого и признание им вины в части фактического изготовления наркотиков.
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