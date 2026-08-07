Уральского химика осудили за нарколабораторию в гараже

07 августа 2026, 12:21

Химик получил 15 лет за нарколабораторию в гараже на Урале

Фото: istockphoto/AMilkin

Свердловский областной суд вынес приговор химику-лаборанту Григорию Копытову, признав его виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. По решению суда, мужчина проведет 15 лет и три месяца в колонии строгого режима, а также его обяжут выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.