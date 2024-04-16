Новая тактика ВСУ при атаке в Крынках и продвижение ВС РФ в Бердычах: последние новости СВО

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ВСУ активизировались на Херсонском направлении и пытаются наступать в районе Крынок. Российская армия сдерживает попытки атак противника и перехватывает инициативу на нескольких участках фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где начались самые ожесточенные бои, расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
Ожесточенные бои продолжаются северо-западнее Вербового и в населенном пункте Работино, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Стороны противостояния активно применяют дроны, танки, реактивную артиллерию. В центре села работают штурмовые группы.
Донецкое направление
Часовоярское направление
ВС РФ провели серию штурмов в пригороде Часов Яра и отбили часть позиций ВСУ в этом районе. В районе Богдановки ВСУ пытаются контратаковать. Идут встречные бои. Ожесточённые бои продолжаются и в районе Клещеевки.
Херсонское направление
Малые группы ВСУ при поддержке артиллерии активизировались в районе Крынок. Враг использует новую тактику применения FPV в условиях работы РЭБ: пытается на финальной траектории атаки использовать дрон как снаряд, отправляя его в цель по заданной траектории уже без сигнала управления. Под ударами ВСУ мирное население.
Авдеевское направление
Западнее Авдеевки российская армия развивает успех в Семёновке, но село пока не освобождено, сражение в центральной части застройки. Бои идут у Нетайлово, Уманского, Бердычей, Новокалиново, значительных продвижений нет.
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Анастасия Хохлова