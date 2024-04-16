Новая тактика ВСУ при атаке в Крынках и продвижение ВС РФ в Бердычах: последние новости СВО

ВСУ активизировались на Херсонском направлении и пытаются наступать в районе Крынок. Российская армия сдерживает попытки атак противника и перехватывает инициативу на нескольких участках фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где начались самые ожесточенные бои, расскажет редакция «Радио 1».