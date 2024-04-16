ВС РФ ликвидировали украинского активиста в зоне СВО

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В зоне СВО ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию со страницы его сестры Марины в соцсетях.
Отмечается, что в 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы. Также он зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих на время действия военного положения в стране.
Издание отмечает, что накануне в соцсетях появилась информация, что российские войска в зоне СВО ликвидировали каких-то видных украинских деятелей, чьи имена не раскрываются. На фоне распространения этих сведений начали появляться различные слухи.
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