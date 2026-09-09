Уральского подростка обвинили в подготовке диверсии на транспортных объектах
В Свердловской области завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в подготовке диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Об этом стало известно 9 сентября.
По данным Следственного комитета РФ, в мае текущего года несовершеннолетний получил через мессенджер задание от неизвестного куратора совершить поджог или иное разрушение стратегических объектов за денежное вознаграждение. При исполнении полученных инструкций школьник направил соучастнику фотографии и географические координаты потенциальных целей.
Кроме того, фигурант пытался привлечь к противоправным действиям других подростков, однако те отказались участвовать в преступлении. Благодаря оперативным действиям регионального управления ФСБ диверсию предотвратили.
Уголовное дело в отношении второго соучастника выделили в отдельное производство. Подростку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенной группой лиц). Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также: