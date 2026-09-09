Уральского подростка обвинили в подготовке диверсии на транспортных объектах

09 сентября 2026, 11:22

Малолетнего уральца осудят за подготовку диверсии в Свердловской области

Фото: istockphoto/blinow61

В Свердловской области завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в подготовке диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Об этом стало известно 9 сентября.