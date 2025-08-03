Спецслужбы Польши заподозрили украинца в диверсиях на севере страны
Польские спецслужбы расследуют дело украинца, подозреваемого в диверсиях
Спецслужбы Польши проводят тщательное расследование по подозрению гражданина Украины Игоря Г. в совершении диверсий. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.
Прокуратура польского города Гданьска сообщила об аресте 36-летнего мужчины.
«Украинец Игорь Г., повредивший водозаборы в Сопоте, вероятно, неделей ранее проник в другой объект водной инфраструктуры. Однако его спугнул прохожий. По данным Rzeczpospolita, есть много признаков того, что это тот же человек. Агентство внутренней безопасности расследует дело», — пишет издание.Задержанный проник на территорию, где располагалось силовое и контрольное оборудование для подключения к водопроводу и водозаборники. Он снял одну из задвижек, что привело к нарушению работы части водопроводной сети. Украинец частично сознался в содеянном.
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