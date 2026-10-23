Уральцы избивали и издевались над мебельным мастером

23 октября 2026, 13:19

В Екатеринбурге мебельщика избили и засунули в подвал

Фото: istockphoto/Wojciech Kozielczyk

Суд в Екатеринбурге огласил приговор пятерым мужчинам по делу о похищении, избиении и незаконном удержании мебельного мастера в подвале. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в телеграм-канале.





Согласно материалам дела, преступление совершалось два года назад. Один из фигурантов решил, что мебельщик обманул его и не выполнил заказ. 25 октября 2024 года подельники избили мастера, привезли его в подвал дома и продолжили издеваться, требуя 300 тысяч рублей и бесплатное изготовление мебели. Кроме того, у пострадавшего отобрали рабочие инструменты.



Одному из осужденных также вменялась покупка видеокамер в виде датчиков сигнализации и вентиляционных колпаков. Экспертиза показала, что устройства предназначались для негласного получения информации.





«Трое отправлены в колонию строгого режима на сроки до семи лет, а двое получили условное лишение свободы», — говорится в публикации.