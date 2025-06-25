В Республике Дагестан проходят обыски у основателя футбольного клуба «Анжи»

25 июня 2025, 09:28

В Республике Дагестан проходят обыски у Магомеда-Султана Магомедова

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Республике Дагестан проходят обыски у государственного секретаря региона и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. По информации, предоставленной Telegram-каналом «‎Shot», силовые структуры проводят операции по адресам самого Магомедова и его родственников.