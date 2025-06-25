В Республике Дагестан проходят обыски у основателя футбольного клуба «Анжи»
В Республике Дагестан проходят обыски у государственного секретаря региона и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. По информации, предоставленной Telegram-каналом «Shot», силовые структуры проводят операции по адресам самого Магомедова и его родственников.
Магомедов был назначен на пост госсекретаря Дагестана в 2021 году, а ранее он также занимал должность депутата Государственной думы 6-го созыва. Его деятельность на посту президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» привлекала внимание как на региональном, так и на федеральном уровне.
На данный момент детали обысков и причины их проведения не раскрываются. Ожидается, что в ближайшее время появится больше информации о ситуации и возможных последствиях для Магомедова и его окружения.
Ранее сообщалось, что служба национальной безопасности проводит обыски у президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна.
До этого стало известно, что в 14-м отделе полиции Екатеринбурга (Эльмаш), по неофициальной информации, ФСБ устроила обыск.
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