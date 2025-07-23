В Екатеринбурге задержан региональный редактор известного интернет-агентства

23 июля 2025, 09:46

В Екатеринбурге задержан региональный редактор «Ура.ру» Игорь Сергеев

Фото: iStock/Rawf8

В Екатеринбурге задержан региональный редактор «Ура.ру» Игорь Сергеев. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».