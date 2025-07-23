В Екатеринбурге задержан региональный редактор известного интернет-агентства
В Екатеринбурге задержан региональный редактор «Ура.ру» Игорь Сергеев. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
По имеющимся данным, адвокаты не могут попасть к журналисту, что вызывает обеспокоенность у коллег и правозащитников.
Задержание Сергеева связано с делом его коллеги, редактора «Ура.ру» Дениса Аллаярова, который в настоящее время находится в СИЗО. Аллаярова подозревают в получении данных из криминальных сводок Свердловской области. В связи с этим в редакции «Ура.ру» прошли обыски.
Дело Аллаярова вызвало широкий резонанс и поддержку со стороны политиков, общественников и других значимых фигур региона. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова взяла ситуацию под контроль, однако, несмотря на обращения и требования о его освобождении, Денис Аллаяров продолжает оставаться в заключении.
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