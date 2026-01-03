Отец убил двоих детей и покончил с собой в Иркутской области
В Иркутской области отец убил двоих детей шести и восьми лет, после чего покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло ночью 3 января в Усть-Илимске. Расправившись с детьми, мужчина пытался свести счеты с жизнью и позже скончался в больнице. За день до этого он поссорился с женой на почве ревности. Женщина уехала к своей матери, оставив детей с отцом.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних. Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства трагедии.
