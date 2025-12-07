Россиянин изрезал двух человек у автовокзала

07 декабря 2025, 11:05

Пьяный житель Ялты напал с ножом на двух мужчин у автовокзала

Фото: iStock/zoka74

Пьяный житель Ялты изрезал двух человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, все произошло 6 декабря около 19:00 недалеко от автовокзала. Ссора трех мужчин переросла в драку. В какой-то момент один из них достал нож и напал на оппонентов. В итоге всех троих с травмами госпитализировали.



Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства конфликта. Правоохранители выяснили, что его зачинщик находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Всем лицам будет дана правовая оценка и принято решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.